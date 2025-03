Ginnastica ad Ancona. Pgf, seconda prova nel campionato di A1

Grande fermento per la Palestra Ginnastica Ferrara, ad Ancona per affrontare la seconda giornata del Campionato Italiano di Serie A1 di ginnastica artistica maschile. Anche quest’anno il PalaPrometeo “Liano Rossini” sarà teatro della tappa che più di tutte consente di lavorare in sicurezza per la fase conclusiva del campionato, con l’accesso alla fase finale già in tasca o meno. Come spiega il capitano Andrea Passini: "Formazione invariata e tanta voglia di limare gli errori commessi durante la prima prova", per i ferraresi, con un Tommaso Bertarelli che ancora lavora separatamente per recuperare l’infortunio alla mano, quindi in gara andranno Illia Kovtun e Steven Matteo (quasi sicuramente su tutti i sei attrezzi), con lui, il giovanissimo Luca Marchi e il nuovo innesto Christian Zammillo ad alternarsi, e il fondamentale contributo di Emiliano Landi a completare le salite al cavallo con maniglie. Per stilare la classifica della regular season del campionato si andranno poi a sommare i due migliori punteggi di giornata, ottenendo così i nomi delle 8 formazioni (su 12) qualificate alla finale del 3 e 4 maggio a Firenze e le tre retrocesse senza appello in A2. La tappa di campionato si svolgerà come da schema consolidato: il venerdì prova podio per A1 e A2 e gara per la serie B, e qui sempre occhi puntati sulla ferrarese Ginevra Fratta che quest’anno gareggia tra fila della società veneta Aiace Educazione, sabato mattino dedicato alla A2 e pomeriggio, dalle 14,30 con la A1, con diretta streaming solo per quest’ultima su SportFaceTV con il commento tecnico di Ilaria Colombo e Andrea Massaro. Per vedere i palestrini bisognerà però attendere le 16,50, in quanto le 12 squadre in gara sono divise in due gruppi, con le prime sei in classifica impegnate nel secondo. I nostri cominceranno alle parallele, l’attrezzo che ha elevato Illia Kovtun all’argento olimpico di Parigi 2024, e concluderanno verso le 18,45 al volteggio, dove Steven Matteo è campione italiano in carica.