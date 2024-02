Ginnastica: ad Ancona una prova di cuore, ora Ferrara è ottava. Pgf, verdetto rimandato ad aprile. A Ravenna tornerà anche Kovtun

In casa Palestra Ginnastica Ferrara si sapeva che questa seconda giornata di campionato sarebbe stata la prova più difficile, ma con una prestazione a tutto cuore si può guardare con ottimismo all’ultima tappa della regolar season, in programma a Ravenna il 6 e 7 aprile.

Della prova del PalaRossini di Ancona non va guardato il risultato (undicesimi su dodici squadre partecipanti alla serie A1) ma le ottime cose fatte: un prova eccellente che ci vede quarti al volteggio con Andrea Passini

(terzo miglior punteggio di giornata, con 14,450), Steven Matteo e Pietro Miserti, il recupero di Tommaso Bertarelli, che sale in tre attrezzi e conclude un fondamentale esercizio al corpo libero, i veterani Emiliano Landi e Filippo Rossi che rispondono sempre presenti quando chiamati in causa al cavallo con maniglie.

Il punteggio aggregato delle prime due giornate dice che la PGF scivola di una posizione, occupando ora l’ottava piazza, con il treno delle formazioni davanti sempre lì, soprattutto in virtù del fatto che delle tre tappe ogni formazione scarterà la propria peggiore. Il campionato, ora è guidato dai vincitori di giornata del Romagna Team, che in questo turno hanno detronizzato i Campioni d’Italia della Virtus Pasqualetti di Macerata, è quindi più che mai aperto, proprio grazie alla sua formula, che rimanda tutte le sentenze a Ravenna, dove la formazione ferrarese riabbraccerà il campionissimo ucraino Illia Kovtun, che in questi due weekend era impegnato in Coppa del Mondo, prima a Il Cairo poi a Cottbus in Germania, con prestazioni che lo vedono già in splendida forma per i Giochi Olimpici di Parigi.

La prestazione di Ancona è stata analizzata con molta attenzione dei tecnici palestrini Claudio Pasquali, Emanuele Menegozzo e Loriana Ferrari, per cercare di ottimizzare al meglio gli esercizi e la crescita del nucleo centrale che compone la formazione, accogliendo favorevolmente molte delle evoluzioni e consapevoli di aver lasciato alcuni punti in pedana, soprattutto alla sbarra e agli anelli.