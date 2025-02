Ginnastica artistica A1: i ragazzi della Pro Carate salgono sul terzo gradino

Sale sul terzo gradino del podio la Pro Carate nella prima tappa del campionato di Serie A1 maschile di ginnastica artistica finendo alle spalle solamente di Romagna Team, dominatrice a Montichiari con 238.050 punti, e di Artistica Brescia (232.950). Il team brianzolo ha totalizzato 231.500; in una prova piuttosto lineare dei suoi ginnasti spicca il punteggio al volteggio (40.250). In lizza Riccardo Villa, Yumin Abbadini (in foto), Mario Macchiato, Diego Vazzola, Matteo Fortuna e Marco Villa.

Nono posto invece per la neo-promossa Sampietrina con il punteggio di 220.750, un piazzamento che soddisfa i tecnici sevesini e che sprona a fare ancora meglio visto che l’obiettivo è entrare nelle prime otto.

Medesimo piazzamento in campo femminile per la Gal Lissone nella prova vinta da Vercelli sull’incompleta Brixia. Decima invece la Casati Arcore in serie B.

Ro.San.