Ginnastica Artistica. Buon bottino su diversi fronti per gli atleti della Pgf

Si è svolta sabato 28 ottobre la prova di campionato individuale interregionale Gold di Ginnastica Artistica maschile per le categorie Junior e Senior. In tre aree è suddivisa l’Italia per questo importante passaggio stagionale, con gli atleti della Palestra Ginnastica Ferrara A.s.d. impegnati nella “Zona Tecnica 2” (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trento, Bolzano, Emilia-Romagna, Toscana, Marche) che ha visto la sua gara svolgersi nella Palestra “Federico Appoggetti” di Fermo. Buono il bottino portato a casa dai palestrini (tutti nella categoria senior), con Steven Matteo che si mette al collo l’oro delle parallele e il bronzo di anelli e volteggio, chiudendo in quarta posizione nella classifica All Round. A medaglia anche Andrea Passini, che sale sul terzo gradino del podio al volteggio (parimerito con il compagno di squadra) ed è 13° nella generale, primo tra chi è salito

solo su 5 attrezzi, come l’altro ferrarese Pietro Miserti che lo segue di misura chiudendo 14° e

facendo registrare una buona sesta piazza al volteggio. Superata questa importante tappa intermedia, valida come qualificazione per i Campionati Nazionali previsti sempre a Fermo dal 17 al 19 novembre, si è tornati subito tra le mura amiche del Palagym “Orlando Polmonari” per continuare la preparazione degli esercizi per questo appuntamento e per la prossima Serie A1, che da febbraio vedrà tra i protagonisti questi tre ginnasti.

Nel weekend a Parma ha preso il via la stagione agonistica per la

sezione di ginnastica ritmica della Palestra Ginnastica Ferrara. Ottimi i risultati delle ginnaste Sofia Buriani, che porta alla PGF il titolo nel corpo libero e il bronzo al nastro, Agnese Beccari d’argento alla palla.