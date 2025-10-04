Ginnastica artistica. Che Giobri a Vienna. È la prima società a conquistare la gara di Double Mini

Pescia alla ribalta internazionale grazie al Giobri di Eleonora Natali e della presidente Linda Bonazzi. La società valdinievolina è stata la prima italiana a conquistare la gara di Double Mini di Vienna, in Austria. Gli atleti del Giobri hanno letteralmente dominato le categorie nelle quali hanno gareggiato.

Negli Allievi, Lorenzo Giammattei, di 10 anni, ha ottenuto il primo posto; l’11enne Nicole Coraci è salita sul secondo gradino del podio, mentre Giorgia Solito, di 12, ha messo al collo la medaglia di bronzo. Tra gli Junior, la 15enne Isabella Ferrari si è imposta, seguita da Viola Meucci, di 14, coloratasi di argento. Infine nella categoria senior, la 21enne Alessia Serufilli ha aggiunto un’altra medaglia d’oro al suo già invidiabile palmares, aggiungendo un ulteriore trofeo nella bacheca del Giobri. Parte di merito di questi eccellenti risultati va all’allenatore Jacopo Liburdi.

Ricordiamo che in questa specialità, l’attrezzo è un trampolino più piccolo rispetto a quello olimpico, con due zone distinte: una parte inclinata di rincorsa (take-off) e una parte piana per il salto principale (landing zone). Uno sport bellissimo da praticare e vedere. Per entrare in contatto con il sodalizio pesciatino è possibile scrivere una mail a [email protected]. Gianluca Barni