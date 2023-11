GINNASTICA ARTISTICA. Coppa Toscana, brilla l’Arcobaleno

La Coppa Toscana di ginnastica artistica è andata in archivio pochi giorni fa, a Livorno. Nella città labronica si sono affrontate le migliori giovani interpreti della disciplina, a livello toscano. E l’Arcobaleno può tracciarne un bilancio nel complesso positivo, stando perlomeno ai vari risultati colti dalle atlete pratesi nelle varie categorie agonistiche. A partire ad esempio dalle giovanissime Melissa Pusceddu e Gemma Papi, salite sul gradino più alto del podio fra le "junior 3". Medaglia d’argento per Matilde Jonuzi nella medesima categoria, mentre Giulia Calastrini, Giulia Sozzi, Giada Miliotti e Olivia Cangioli hanno agguantato un bronzo a testa. Quarta posizione poi per Diletta Brancaccio e Sofia Villareale. L’obiettivo delle agoniste di Claudia Carmagnini resta quello di confermarsi su questi livelli, chiudendo nel migliore dei modi il 2023 per poi iniziare a pianificare le prossime sfide.