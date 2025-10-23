Ginnastica Artistica e Ritmica. Vola Matteo all’estero. E anche a Formigine la Pgf sale sul podio

Altro fine settimana intensa per i portacolori della Palestra Ginnastica Ferrara, impegnati in tre appuntamenti con le sezioni di Ritmica e Artistica, femminile e maschile. Partiamo dalla Baviera, con Steven Matteo top scorer in Germania. Impegnato come prestito tra le fila della gemellata del TSV Monheim 1895, che nella 5^ giornata della Bundesliga 2 (campionato dalla formula molto diversa dal nostro, caratterizzato da continui scontri diretti) ha ospitato in casa il TG Saar II, Matteo sale sugli scudi, migliore della prova, avendo vinto a corpo libero, volteggio e sbarra. Vittoria “larga” per il Monheim che, a due giornate dal termine, si mantiene in lotta per la vittoria del girone nord, fondamentale per puntare alla promozione.

Andiamo in Veneto, a Monselice, con la coppia ritmica formata da Marta Bonini e Sofia Buriani, impegnata nella prova interregionale zona tecnica di specialità Gold, nella quale le ginnaste chiudono tra i sorrisi al 17° posto, facendo vedere un bell’esercizio e una grande voglia di crescere ancora. Soddisfazione per le allenatrici della sezione impegnate nella trasferta veneta, Elena Zoboli e Marcella Boarini.

Arriviamo in Emilia, a Formigine, dove è l’artistica femminile a tenere alto il nome della PGF nella 3^ prova regionale individuale Silver individuale LA-LB. Ottimi risultati per le atlete portate in gara da Laura Lolli, Chiara Torlo e Francesco Bianchini, molto soddisfatti dei risultati e di quanto visto in pedana.