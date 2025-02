GINNASTICA ARTISTICA. Etruria, Presi e Macchi strepitose

Medaglie e buoni piazzamenti che lasciano ben sperare in chiave futura. E’ il bottino raggranellato dall’Etruria nel corso della prima prova regionale di ginnastica artistica, andata in archivio pochi giorni fa a Montevarchi. Il club presieduto da Grazia Ciarlitto ha partecipato con una delegazione composta da atlete giovanissime, che si sono cimentate nelle varie categorie cogliendo risultati apprezzabili.

Iniziando ad esempio da Elisabetta Presi, salita sul gradino più alto del podio nella categoria "LD base A.5", vincendo la medaglia d’oro e precedendo la compagna di squadra Amanda Macchi (argento). Secondo posto e relativa medaglia anche per Gaia Cioppi tra le "LD base A.3", davanti alla compagna Sofia Villareale che si è invece aggiudicata il bronzo. Quinto posto sia per Emma Paoli che per Ambra Diodato nelle rispettive specialità, con Anita Paoli che si è piazzata sesta tra le "LC avanzato A.2".

Il gruppo ha quindi provveduto a riprendere gli allenamenti in vista delle prossime gare.