GINNASTICA ARTISTICA. ’Eurogym 2026’. La macchina organizzativa è in movimento

Ieri pomeriggio, in Sala Maggiore di Palazzo comunale, è andato in scena il primo appuntamento pubblico per la città legato a ’Eurogym 2026’, la grande manifestazione di ginnastica artistica che porterà in città migliaia di atleti, e accompagnatori, provenienti da tutta Europa dall’8 al 17 luglio prossimi (si stimano più di cinquemila persone). Il Comitato organizzatore è già in movimento da tempo per preparare la città al meglio: atleti che dormiranno nelle scuole cittadine ed eventi che si svolgeranno dall’8 all’11, per la parte sportiva, al PalaCarrara, lo stesso 11 luglio ci sarà la cerimonia inaugurale con la sfilata dal centro storico allo stadio Melani e, successivamente, ci saranno le esibizioni fino al 17 nei parchi pubblici cittadini. Il tutto incastrandosi tra la fine del Pistoia Blues Festival e gli allestimenti per la Giostra dell’Orso. "Dopo trent’anni di questo evento, per la prima volta arriverà in Italia e lo farà a Pistoia – spiega l’assessore alla promozione sportiva, Alessandro Sabella – il Comitato, in collaborazione col Comune, sta organizzando l’evento dal punto di vista logistico perché ci saranno venti paesi ai nastri di partenza. La nostra città li dovrà accogliere bene ed è un volano anche per il futuro".

S. M.