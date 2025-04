Ginnastica artistica. Evento nazionale a Montevarchi

Arezzo, 02 aprile 2025 – Montevarchi si prepara a diventare il fulcro della ginnastica artistica nazionale con l’arrivo di atlete, staff e pubblico per le finali del campionato di serie C. L’evento, che si terrà sabato 5 e domenica 6 aprile presso il Palazzetto dello Sport, vedrà la partecipazione di 21 squadre e 160 ginnaste provenienti da 11 regioni italiane. La competizione rappresenta una tappa cruciale per le società sportive che puntano alla promozione in Serie B. Mentre la zona tecnica del centro-sud si svolgerà a Montevarchi, il Nord Italia ospiterà la manifestazione parallela a Padova. I giudici federali arriveranno da tutta Italia per valutare le performance delle giovani promesse della ginnastica artistica. L’organizzazione dell’evento è curata dalla Società Ginnastica Aurora di Montevarchi, in collaborazione con la Ginnastica Poggetto di Firenze. Tra le atlete in gara spicca Chiara Menichincheri, della Ginnastica Aurora, in prestito al Centro Ginnastica di Firenze.

Alla presentazione dell’iniziativa hanno partecipato il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, l’assessore allo sport Lorenzo Allegrucci, il presidente del Comitato Regionale Toscana Sandra Fei, la dirigente della Ginnastica Aurora Paola Volpini e il presidente della Ginnastica Poggetto Mauro Selvi. "Siamo orgogliosi di ospitare un evento di tale rilevanza – ha dichiarato il sindaco Chiassai Martini – La ginnastica a Montevarchi continua a essere un punto di riferimento nazionale. Il nostro impegno a supporto delle associazioni sportive dimostra quanto crediamo nello sport come veicolo di valori positivi e di promozione del territorio. Grazie alla riqualificazione delle strutture, il Palazzetto dello Sport è ormai una location ideale per eventi di questo calibro. Sarà un’occasione straordinaria per accogliere giovani talenti da tutta Italia. Un plauso speciale va alla Ginnastica Aurora, che celebra quest’anno 75 anni di attività, confermandosi una realtà storica e solida."

Anche l’assessore Allegrucci ha sottolineato l’importanza della manifestazione: "Lo sport è un elemento essenziale per la crescita e la promozione di un territorio. Montevarchi sarà al centro della ginnastica artistica nazionale grazie all’eccellente lavoro organizzativo delle società Aurora e Poggetto di Firenze." "Ospitare la finale del campionato di Serie C è un grande riconoscimento per la nostra associazione" – ha aggiunto Paola Volpini della Ginnastica Aurora – "Le prime classificate accederanno direttamente alla Serie B, mentre le altre squadre si contenderanno l’accesso alla Final Eight, in programma a Firenze nel mese di maggio. Siamo fieri di poter organizzare una manifestazione di questo livello, che conferma il prestigio della nostra società a livello regionale e nazionale."