Ginnastica artistica. Gold Allieve, Riccione Academy concede il bis e si laurea per il secondo anno campione regionale

La Ginnastica Riccione Academy concede il bis. La squadra Gold 3 B Allieve di ginnastica artistica femminile si è laureata per il secondo anno di fila campione regionale e si è garantita così l’accesso diretto alle finali nazionali, organizzate proprio dalla società riccionese dal 12 al 14 dicembre al PlayHall. Nella gara di Rimini, Sofia Caltagirone, Margherita Cantelli, Gaia Mariotti, Miruna Scopet, Eleonora Corazza, accompagnate dal tecnico Lorenzo Mulitze, hanno totalizzato 194.525 punti, centrando il successo. Di grande rilievo soprattutto il 18.250 di Miruna Scopet ed il 18.000 di Gaia Mariotti alle parallele. "Essere campioni regionali con la squadra Gold Allieve per il secondo anno consecutivo è una grande soddisfazione per tutta la nostra società perché è sintomo di continuità – commenta il presidente, Francesco Poesio –. Questo successo è un’ulteriore conferma che la nostra società ha posto le basi per centrare risultati importanti e far crescere al meglio le nostre ginnaste. Per me è poi un’emozione particolare aver vinto un trofeo intitolato a Maria Bernasconi, che è stata un vero e proprio pilastro della ginnastica emiliano-romagnola. Un ringraziamento speciale al tecnico Lorenzo Mulitze".