Ginnastica artistica. Grasso brilla nella tappa parigina della World Cup. L’atleta riminese conquista la medaglia d’oro

È oro a Parigi per Thomas Grasso, che nella tappa di World Cup di Ginnastica artistica nella capitale francese fa meglio di tutti e conquista la medaglia più preziosa nel volteggio. Per il riminese classe 2000 un risultato eccellente, che è valso il primo oro di giornata per l’Italia alla Bercy Arena. Grasso ha mantenuto la leadership, conquistata già in qualifica, grazie a due salti solidi e tecnicamente complessi. Il primo, uno Yurchenko con triplo avvitamento (5.200 di difficoltà e 9.100 di esecuzione), gli è valso un 14.300; il secondo, un Kasamatsu triplo (5.200 – 8.633 con -0.10 di penalità), ha portato il totale a una media di 14.016. Il risultato gli ha permesso di respingere la rimonta degli avversari: il taiwanese Tseng Wei-Sheng ha chiuso secondo con 13.916, mentre il norvegese Sebastian Sponevik ha completato il podio con 13.883. Lo spagnolo Sergio David Kovacs, tra i più accreditati alla vigilia, si è dovuto accontentare della quarta posizione (13.749). Con questo successo, Grasso scrive un’altra pagina importante della sua carriera internazionale, in vista dei prossimi Campionati del Mondo individuali di Giacarta, dove andrà in cerca di una rivincita personale dopo l’amaro piazzamento iridato del 2021 a Kitakyushu.