Ginnastica artistica, il campionato a squadre Gold. Canaletto, un ottimo esordio

Prima prova per le ragazze della Ginnastica Canaletto nel Campionato a Squadre Gold di ginnastica artistica a Genova. A contendersi il podio diverse società provenienti da tutta la regione, ciascuna con squadre preparate e determinate. Gli atleti si sono esibiti in esercizi al corpo libero, trave, volteggio e parallele, mostrando un alto livello tecnico e una notevole coesione di gruppo, elemento chiave nella competizione a squadre.

La squadra canarina, composta da, Mashall Veras, Sofia Serafini, Arianna Di Vita, Gaia Poggiali e Eleonora Bessone (in rappresentanza della Fratellanza Savonese) hanno svolto una prestazione di grande valore tecnico e carattere, che ha permesso al gruppo di conquistare un meritatissimo secondo posto nella gara di Gold 3B. Un risultato importante, frutto di determinazione, lavoro di squadra e grande solidità tecnica.

Ma accanto al successo sportivo, la giornata è stata anche carica di emozione per l’assenza di Ludovica Benini, giovane ginnasta della squadra rimasta ai box, dopo un infortunio che l’ha costretta a fermarsi. "Appuntamento alla prossima competizione – affermano gli istruttori Monica Rovagna ed Elena Pireddu – con la certezza che questi giovani talenti continueranno a regalarci grandi emozioni".

m. magi