Ginnastica artistica. La Mens Sana è protagonista a Livorno. Pioggia di medaglie e grandi soddisfazioni. Otto atlete d’oro nella Coppa Toscana

Mens Sana Ginnastica artistica protagonista a ;Livorno in Coppa Toscana: otto atlete biancoverdi hanno conquistato la vetta del trofeo regionale. Una grande soddisfazione per la Polisportiva Mens Sana che ha applaudito il successo ottenuto dalle ragazze a Livorno, in uno dei trofei più prestigiosi a livello regionale. L’esaltante trionfo in terra labronica ha altresì confermato la professionalità e la determinazione della Mens Sana Ginnastica artistica che si sta mettendo in mostra risultato dopo risultato. Di seguito i piazzamenti ottenuti in Coppa a Livorno: nella categoria A1 LA è stata Alice Triolo a conquistare la medaglia d’oro: l’atleta biancoverde si è quindi confermata campionessa di Toscana. Una grande prestazione anche quella centrata da Giorgia Butini, che nella categoria A2 LA è salita sul primo gradino del podio aggiudicandosi la Coppa. Un ottimo risultato pure per Greta Macaro che si è laureata campionessa nella categoria A2 LB3. Medaglia d’oro anche per Giulia Lemmo nella categoria A3 LB3. Primo podio condiviso tra Chiara Lintas ed Elena Roselli, mentre Greta Pennone ha conquistato la categoria J2 LC3. Ha chiuso la giovanissima Chloe Sanna con un altro importante successo nella categoria A3 LD. Nella categoria A1 LB3 Sharon Ujika si è messa al collo la medaglia d’argento, come Carolina Brogi che si è guadagnata il secondo gradino del podio nella categoria JR1 LB. Un ottimo risultato anche quello ottenuto da Violante Ferrara che ha ottenuto la medaglia d’argento nella categoria A3 LC3.