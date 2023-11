Ginnastica artistica. La Motto super anche nel maschile: tre titoli italiani per Alessandro Salvati

Non solo le ragazze della ritmica. Anche i ragazzi dell’artistica portano in dote titoli italiani alla Raffaello Motto, contribuendo a elevarla ai vertici del panorama nazionale della ginnastica. Se nel settore femminile la società viareggina è una certezza assoluta,

in quello maschile si è fatta progressivamente largo con risultati ragguardevoli. Come quelli ottenuti al campionato nazionale Junior Gold disputato a Fermo, dove Alessandro Salvati si è aggiudicato il tricolore nel concorso generale dei sei attrezzi (corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra)

per la categoria J1, mostrando il suo enorme talento in una gara combattuta fino al termine. Il ginnasta della Motto classe 2009, già nel giro della nazionale under 18, si è poi imposto nelle finali di specialità di anelli e sbarra, collezionando in tutto tre titoli italiani. Due medaglie per Marco Castellano (pure lui 2009), che dopo aver sfiorato il podio nell’all-around dove si è classificato quinto, si è preso un argento alla sbarra (dietro proprio

a Salvati) e un bronzo al cavallo con maniglie. Medaglia sfumata invece per un solo decimo di punto per Elia

De Angeli (2007), quarto alle parallele nella categoria J2 dopo un esercizio

di alto livello e una prestazione incoraggiante nel concorso generale sui sei attrezzi. Molto buona anche la gara di Alessandro Salvadorini (2005) tra gli J3, impegnato al corpo libero,

al volteggio e alla sbarra. Sempre a Fermo si è svolto il campionato nazionale di squadra Allievi Gold,

dove la società viareggina - guidata dall’allenatore Gabriele Mattei - si è presentata con due rappresentative: quella degli Allievi 1 (composta

da Niccolò Barsotti, Brando Vuat Comelato e Emil Pfanner, classe 2011

e 2012) si è guadagnata l’accesso

alla finalissima, piazzandosi così tra

le prime 12 società italiane. Un risultato di rilievo per la squadra che proprio quest’anno ha vinto il titolo regionale.