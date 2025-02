Ginnastica artistica. Le terribili ragazze biancoverdi fanno il pieno di medaglie. Sbancata Montevarchi: sei ori, otto argenti e un bronzo

E’ stato un fine settimana glorioso per la sezione Ginnastica Artistica della Polisportiva Mens Sana 1871 impegnata in una difficile competizione in provincia di Arezzo. Come detto però è stata una Mens Sana Ginnastica Artistica strepitosa, quella che si è presentata al palazzetto di Montevarchi alla prima prova di campionato LC3/LC – LD3/LD. Le giovani biancoverdi (nella foto) hanno assediato il podio portando a casa ben quindici medaglie complessive composte, nel dettaglio da sei ori, otto medaglie d’argento e anche una di bronzo. Una prestazione davvero magistrale al primo appuntamento agonistico della stagione 2025.

Questi nel dettaglio i risultati. Per la categoria LC3 è Sharon Uika, che conquista il primo gradino del podio nella categoria Allieve 2, mentre Greta Macaro e Giulia Lemmo conquistano la medaglia d’argento rispettivamente per la categoria Allieve 4 e Allieve 5. Passando poi alla categoria Junior 1 sono Letizia Pratelli e Nicoletta Bandini a portare a casa un risultato eccellente con una medaglia d’oro e anche una d’argento. Le fanno eco le compagne Carolina Brogi e Francesca Bartoli che bissano il successo nella categoria Junior 2. Nella LC Base Elena Rosselli e Adele Barlese conquistano invece il secondo e il terzo gradino del podio, mentre nella LC3 Avanzato Anna Fontani e Violante Ferrara conquistano un oro e un argento. Concludono la giornata perfetta della sezione Ginnastica Artistica della Polisportiva Mens Sana 1871 il quartetto composto da Alice Triolo (che si prende un meritato oro), Noemi Franci (che conclude con una medagli d’argento), Giorgia Butini (oro anche per lei) e Atena Dimiciu (che si piazza sul secondo gradino del podio con un argento).