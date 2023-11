Ginnastica artistica maschile. Otto podi per gli atleti della Motto. E Salvati vola alle finali nazionali

Anche i ragazzi dell’artistica della Raffaello Motto si mettono in evidenza con otto podi complessivi nel campionato di Zona Tecnica per le categorie Gold Junior e Senior disputata a Fermo.

Tra gli Junior 1, Alessandro Salvati si guadagna di diritto l’ammissione alla fase nazionale conquistando la medaglia d’argento nel concorso sui sei attrezzi, con un meritato primo posto al cavallo con maniglie, due secondi (alle parallele e alla sbarra) e un terzo (agli anelli). Nella stessa categoria Marco Castellano giunge ai piedi del podio, con una brillante prestazione complessiva: chiude quarto nell’all around a pochi decimi dalla terza piazza, prendendosi il secondo posto al cavallo con maniglie e il terzo alla sbarra.

Tra gli Junior 2, Elia De Angeli è quinto nel concorso generale e terzo alle parallele con un esercizio esemplare. Positive anche le performance di Andrea Cervelli (Junior 2) a corpo libero, cavallo con maniglie, volteggio e parallele e Alessandro Salvadorini (Junior 3) a corpo libero, anelli, volteggio e sbarra.

La Motto si prepara ad affrontare con gli Allievi Gold il campionato nazionale di squadra che si terrà sempre a Fermo sabato e domenica: in gara i campioni regionali Niccolò Barsotti, Brando Vuat Comelato e Emil Pfanner per gli Allievi Gold 1, Niccolò Bernardini, Isaac Pastacaldi e Dominic Viti per gli Allievi 3.