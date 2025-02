Ginnastica artistica maschile. Stamani la Motto ha il debutto in A2

Ci siamo per il debutto assoluto della Raffaello Motto nella Serie A2 di ginnastica artistica maschile: la prima prova è in programma stamani al PalaGeorge di Montichiari, a Brescia. La formazione viareggina si presenta all’appuntamento da neo-promossa al culmine di un percorso di crescita costante compiuto negli ultimi anni: l’obiettivo sarà mantenere la categoria e mettere in risalto i propri giovani. La squadra, guidata dagli allenatori Gabriele e Leonardo Mattei, sarà composta da Marco Castellano, Elia De Angeli, Alessandro Salvadorini, Alessandro Salvati, Valerio Leone (tesserato quest’anno, proviene dalla Ginnastica Livornese) e Simone Houriya (a sua volta in prestito dalla stessa società labronica).

Il campionato vedrà al via 12 formazioni. Oltre alla Motto, ne fanno parte Corpo Libero Gymnastics Team, Eur, Juventus Nova Melzo, Campania, Pro Patria Bustese, Genzano, Junior 2000, Civitavecchia, Anzio, Celle e La Costanza Massucchi. La Ginnastica Motto "ringrazia la Provincia di Lucca e l’istituto Galiei-Artiglio per avergli dato la possibilità di utilizzare la palestra della scuola consentendo di prepararsi per questo appuntamento".