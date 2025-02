Ginnastica artistica - Prima prova campionato a squadre di serie C. Il Poggetto che numeri. Un argento di qualità

Ora è ufficiale: la ginnastica di più alto livello approda di nuovo a Firenze. Il 3 e 4 maggio, infatti, Palazzo Wanny ospiterà ancora una volta l’evento clou dell’artistica con la final eight di serie A1 e A2 maschile e femminile organizzata dalla società Ginnastica Il Poggetto presieduta da Mauro Selvi, col patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze; saranno presenti, fra le altre, tutte le atlete top della Nazionale italiana fra le quali le azzurre olimpiche Alice e Asia D’Amato e Manila Esposito. Lo scorso anno la manifestazione, altamente spettacolare, fu seguita sugli spalti da oltre quattromila spettatori.

Intanto, sulle pedane della Ginnastica Adriatica di Monopoli si è svolta la prima prova del campionato a squadre di serie C alla quale Il Poggetto ha partecipato con le sue allieve Asia Sestini, Camilla Manetti, Giulia Messeri, Luisa Nardi, Giada Chini e Lavinia Arusa (in prestito della Ginnastica Cascina), accompagnate dagli allenatori Mattia Selvi, Martina Peruzzi e Samuel Franco. Le fiorentine hanno disputato un’ottima prova distinguendosi sui quattro attrezzi, il cui risultato complessivo ha permesso loro di piazzarsi al secondo posto nella classifica finale centrando un traguardo importante che le spinge ad affrontare la prossima gara con una grossa speranza: quella di riuscire a guadagnarsi la promozione in serie B.

A detta dei tecnici le ragazze hanno ancora un buon margine di miglioramento e si alleneranno a fondo per ridurre il più possibile la distanza dalla testa della classifica. Se riuscissero a mantenere la posizione conquistata in questa prova verrebbero proprio a Firenze per giocarsi il passaggio alla serie superiore che, stando a quanto visto finora, è del tutto alla loro portata. Al terzo posto della manifestazione pugliese si è piazzata un’altra società toscana: la Montesport di Montespertoli con le atlete Alice Colazilli, Senia Buti, Vittoria Pucci, Alice Guarducci, Ginevra Sylfo, Greta Dell’Agnello e Klarisa Ndreu, quest’ultima appartenente alla società Giglio di Castelfiorentino.

Franco Morabito