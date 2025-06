Ginnastica artistica Salvati fa volare la Motto. Successo in Coppa Campioni e chiamata ‘azzurra’

Un successo di categoria, un podio di specialità e svariate finali conquistate. È il bilancio, più che positivo, della Raffaello Motto alla Coppa Campioni di ginnastica artistica maschile disputata a Treviglio nel bergamasco: si tratta di una competizione di rilievo, valida come selezione per le squadre nazionali e per l’accesso ai campionati Assoluti.

Il club viareggino ha schierato ben 5 ginnasti nelle diverse categorie. Alessandro Salvati si è imposto nettamente nel concorso generale degli Junior 1. Sebbene non ancora al meglio dopo l’infortunio, il talentuoso ginnasta della Motto ha lasciato intravedere enormi margini di progresso e conclusa la Coppa Campioni ha raggiunto direttamente l’Accademia Internazionale di Milano per prendere parte al collegiale in preparazione dei Giochi Olimpici Giovanili Europei riservato ai migliori 6 ginnasti italiani di categoria.

Nella stessa gara Marco Castellano si è piazzato 8°. Si sono distinti Elia De Angeli e Andrea Cervelli tra gli Junior 2 e Alessandro Salvadorini nella categoria Senior. Proprio De Angeli ha ottenuto il 3° posto in finale di specialità al cavallo (dietro a due ginnasti della squadra nazionale Junior). Appena fuori dal podio Castellano in quella al corpo libero.