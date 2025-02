Ginnastica artistica serie A1. Riccione parte bene

Gran bel debutto per la Ginnastica Riccione Academy nel campionato di A1 di artistica femminile. Alla prima tappa di Montichiari, le riccionesi hanno centrato il quarto posto con 155.500 punti, andando vicinissime al podio.

"Un grande team il nostro – commenta un entusiasta Francesco Poesio, presidente della Ginnastica Riccione Academy –. Rebecca Aiello in 13 mesi è completamente cambiata grazie ad un grande lavoro di squadra e, nella prova di Montichiari, con il suo 13.600 è stata la migliore ginnasta di giornata al corpo libero. Sofia Brocchi, al suo esordio con la nostra società e in A1, è stata brava e ha dato il suo prezioso supporto. Adriana Poesio, nonostante qualche piccolo problema fisico superato da poco, ha stretto i denti e ha dato il suo contributo. Per Viktoriia Listunova era la prima gara fuori dalla Russia dopo tre anni e sono certo che nel proseguo sarà la rivelazione di questo campionato".

E adesso tre atlete della Ginnastica Riccione Academy sono in partenza per la Spagna. Adriana Poesio, Rebecca Aiello e Sofia Brocchi sono state infatti richieste per la prima prova della Liga Iberdrola, la Serie A spagnola, che si svolgerà nel fine settimana a Maiorca.