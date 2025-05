Ginnastica artistica: trionfo del team Eta Beta ai campionati nazionali Uisp

Titoli nazionali e molti altri risultati eccellenti. Le ginnaste del team Eta Beta, infatti, hanno partecipato ai campionati nazionali "Uisp" di ginnastica artistica a Cesenatico, distinguendosi per preparazione, determinazione e spirito di squadra. Le atlete hanno saputo cogliere i frutti del lungo lavoro svolto in palestra nel corso della stagione.

Diverse di loro sono salite sul gradino più alto del podio. Fra queste Sara Nieri e Camilla Del Carlo che si sono laureate campionesse nazionali nelle rispettive categorie; mentre Martina Passaro, Petra Rosania, Marta Alessandri, Bianca Magnani, Melissa Miserendino, Virginia Buchignani, Olivia Martini e Celeste Del Carlo hanno conquistato l’oro nell’attrezzo della propria categoria. Oro anche per Greta Ridolfi e Maria Grazia Pallotta. Molte altre atlete hanno ottenuto ottimi piazzamenti, confermando la solidità e la qualità del percorso intrapreso.

Non si tratta solo di tecnica, ma di un progetto educativo che punta a formare persone, prima ancora che atlete. L’esperienza dei campionati nazionali "Uisp" rappresenta, per Eta Beta, non solo un traguardo raggiunto, ma anche un nuovo punto di partenza. Con lo sguardo rivolto al futuro.

L’associazione, adesso, organizzerà il saggio di fine anno, sabato 14 giugno prossimo, al "Palabarsacchi" di Viareggio. L’ingresso è gratuito.

Massimo Stefanini