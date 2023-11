Ginnastica artistica. Tutte sul podio le atlete della Pgf

Si è svolta sabato la seconda (e conclusiva) prova del campionato regionale Gold di Ginnastica Artistica femminile, con la Palestra Ginnastica Ferrara che centra almeno un podio in ognuna delle tre categorie.

Partendo dal sabato, con le atlete più grandi, è exploit tra le Junior 3 per Sofia Gavioli che porta a casa l’oro alla trave e il bronzo a parallele e volteggio, che le valgono anche il 3° posto All Around. Sempre sul gradino più alto del podio anche Ginevra Fratta tra le Senior 1, in questo caso alle parallele. Fratta che non scende però mai dal podio collezionando il bronzo negli altri tre attrezzi previsti (corpo libero, trave e volteggio) e

chiudendo al 2° posto nella generale. Per le ginnaste, guidate da Loriana Ferrari, bene anche le compagne

impegnate solo su un attrezzo, con Maria Panato (Junior 3) 7^ al volteggio e Gaia Sacchi (Senior 1) 7^ alla trave. I risultati riminesi, aggregati a quelli di due settimane fa a Cesena, vedono la Gavioli conquistare il 2° posto finale alla trave e il 3° a parallele, volteggio e nella generale. Per la Fratta identico bottino, partendo

dal 3° All Around, l’argento arriva al volteggio e i due bronzi a corpo libero e parallele. Domenica in pedana vanno invece le allieve guidate da Michela Pellizari, che fanno registrare l’ottimo terzo

posto di squadra nel livello 3B, con Giorgia Forlani, Alessia Lodi, Ana Sirvente e Camilla Vassalli. Tra le 3A

invece arriva il 5° posto di Giulia Casoni, Giada Facchini, Giulia Fogli, Vittoria Mumolo e Anna Tosi. Il risultato complessivo vede

il 4° posto finale delle più grandi e il 6° per le più piccole.