Ginnastica artistica. Un grande successo la gara al PalaPrincipi

È stata molto interessante con 500 giovanissimi in pedana la gara regionale di ginnastica artistica ospitata al PalaPrincipi di Porto Potenza. La manifestazione è stata organizzata in modo impeccabile dall’Asd Ginnastica Porto Potenza con la collaborazione di Giuseppe Lambertucci, responsabile provinciale del Centro sportivo educativo nazionale. I partecipanti hanno svolto esercizi al corpo libero, alla trave, al volteggio ed al minitrampolino, guadagnandosi gli applausi del pubblico che ha gremito il palazzetto. Al mattino si sono esibiti i bambini del livello base, a partire dai quattro anni; nel pomeriggio è stata la volta della gara Cup a squadre. Presente alla manifestazione Giulio Casciotti, vicesindaco di Potenza Picenai. Soddisfatte Giorgia e Lucia Nicolini, le organizzatrici del meeting. Tra le società che si sono messe in maggiore evidenza la Ginnastica Loreto e la Victoria Osimo; buona anche la partecipazione della locale Asd Ginnastica Porto Potenza e delle sue quaranta allieve.