Ginnastica Biancoverde brilla alla Coppa Campioni di Treviglio

A Treviglio, in provincia di Bergamo, nello scorso fine settimana, si è disputata la Coppa Campioni. La Ginnastica Biancoverde ha portato sei atlete: le tre All Arounder, che hanno cioè gareggiato su tutti e quattro gli attrezzi, cioè Carolina James, Alessia Guicciardi e Carolina Carlucci e le tre specialiste Tiziana Purpora, Giorgia Centenaro e Chiara Pontil Scala. Le prime confermano di stare tra le migliori 20 qualificandosi anche per due finali tra le migliori 8 alla trave e volteggio che poi non giocano per scelte tecniche. Guicciardi cade per ben due volte che le fanno perdere le posizioni di classifica utili per la qualificazione agli Assoluti.

Carolina James si conferma tra le ginnaste in osservazione e più probabili per la partecipazione con la squadra italiana alle Universiadi internazionali di fine luglio in Germania. Carolina Carlucci ritorna dopo l’infortunio al ginocchio eseguendo una gara completa piazzandosi in 21esima posizione. Buone performance anche per Tiziana Purpora alla trave, Giorgia Centenaro alle parallele e Chiara Pontil al volteggio.

Tra pochi giorni il team prenderà parte alla Rimini Summer Cup, Memorial per la ginnasta riminese Elisa Antonacci, con la partecipazione di due squadre dal Portogallo e dalla Germania. m. m.