Ginnastica. Educamp del Coni con gli atleti della Pgf

Al Palagym “Orlando Polmonari” è giunta al termine anche questa edizione dell’Educamp Coni organizzato dalla Palestra Ginnastica Ferrara, la prima società sportiva in Italia, ancora nel 2015, ad ottenere dall’ente deputato alla gestione dello sport in Italia, i crediti per organizzare un campo estivo secondo il proprio specifico format nazionale, basato su multidisciplinarietà, orientamento sportivo ed alta qualifica dello staff di educatori e tecnici.

Come ormai da tradizione, l’ultima settimana è caratterizzata dalla presenza di un testimonial d’eccezione, che saluti i giovani partecipanti facendogli emozionare con la sua esperienza sportiva. Negli ultimi anni si sono alternati l’olimpionica Marta Bertoncelli, il nuotatore paralimpico Karim Gouda, gli amici di In.Da.Co con le loro danza inclusiva, per presentare una visione a 360° della pratica sportiva. Quest’anno la scelta è caduta “in casa”, e non poteva essere che così, avendo la possibilità di avere i campioni d’Italia di ginnastica artistica maschile, autori della storica conquista dello scudetto.

Capitan Andrea Passini, l’all-arounder Steven Matteo, il rientrante Tommaso Bertarelli e l’ultimo “acquisto” Christian Zammillo, si sono alternati a raccontare la loro disciplina e le emozioni del momento, ponendo particolare attenzione a spigare bene il valore di essere “squadra” anche e soprattutto in uno sport che viene esternamente visto come puramente individuale. Invece, il cuore della loro vittoria risiede proprio nella forza del gruppo, allargato anche ai tecnici e a tutto lo staff. Solo così, ha ribadito il capitano Passini, si può crescere e uscire dai momenti di difficoltà "e noi ne siamo stati la dimostrazione".

Una bella lezione, con i partecipanti all’Educamp molto contenti per la sorpresa, che va ben sperare per il prosieguo dell’attività agonistica: d’estate la ginnastica non va in vacanza e a fine settembre sono in calendario i campionati italiani assoluti, con Steven Matteo qualificato e pronto a volteggiare sulla tavola del palasport di Cagliari.