Ginnastica Il quarto trofeo Tontini. Pioggia di medaglie per la Motto

Sono stati undici i podi conquistati dalle atlete della società viareggina "Siamo soddisfatti dei risultati".

di SIMONE FERRO
30 settembre 2025
Ancora in evidenza le ginnaste della Raffaello Motto di Viareggio

Ottimo avvio di stagione per la società Raffaello Motto di Viareggio, che al 4° Trofeo Francesco Tontini di ginnastica ritmica ha collezionato ben undici podi nelle diverse categorie Gold. Le soddisfazioni sono arrivate sia dalle Senior, con il successo di Martina Bonuccelli e il terzo posto di Viola Pannacci, sia dalle Junior, dove Siria Pastacaldi ha conquistato il bronzo. Importanti affermazioni anche nel settore Allieve, con i primi posti di Melissa e Camilla Musacci, i piazzamenti d’onore per Asia Cordoni e Anna Angelucci (quest’ultima alla fune), oltre al bronzo di Virginia Bacci, Daria Sustova e Anastasia Bertacca. A completare il bilancio positivo, l’argento nella specialità a coppia di Benedetta Barsotti e Alice Parisi.

La manifestazione, andata in scena lo scorso fine settimana al Palasport di Borgo a Mozzano, ha visto la partecipazione di oltre 400 ginnaste provenienti da tutta Italia. Un appuntamento che unisce competizione e ricordo, essendo dedicato a Francesco Tontini, giovane scomparso prematuramente e fratello di una delle atlete della società organizzatrice, la Albachiara di Lucca.

"Siamo molto soddisfatti di questo avvio di stagione – ha dichiarato la direttrice tecnica della Motto Donatella Lazzeri –. Le ragazze hanno dimostrato personalità e preparazione, portando in pedana esercizi di valore. Questo torneo ci conferma di essere sulla strada giusta, ma è solo l’inizio: continueremo a lavorare con costanza per crescere ancora e affrontare al meglio i prossimi impegni".

© Riproduzione riservata

