Ginnastica Il quarto trofeo Tontini. Pioggia di medaglie per la Motto

Ottimo avvio di stagione per la società Raffaello Motto di Viareggio, che al 4° Trofeo Francesco Tontini di ginnastica ritmica ha collezionato ben undici podi nelle diverse categorie Gold. Le soddisfazioni sono arrivate sia dalle Senior, con il successo di Martina Bonuccelli e il terzo posto di Viola Pannacci, sia dalle Junior, dove Siria Pastacaldi ha conquistato il bronzo. Importanti affermazioni anche nel settore Allieve, con i primi posti di Melissa e Camilla Musacci, i piazzamenti d’onore per Asia Cordoni e Anna Angelucci (quest’ultima alla fune), oltre al bronzo di Virginia Bacci, Daria Sustova e Anastasia Bertacca. A completare il bilancio positivo, l’argento nella specialità a coppia di Benedetta Barsotti e Alice Parisi.

La manifestazione, andata in scena lo scorso fine settimana al Palasport di Borgo a Mozzano, ha visto la partecipazione di oltre 400 ginnaste provenienti da tutta Italia. Un appuntamento che unisce competizione e ricordo, essendo dedicato a Francesco Tontini, giovane scomparso prematuramente e fratello di una delle atlete della società organizzatrice, la Albachiara di Lucca.

"Siamo molto soddisfatti di questo avvio di stagione – ha dichiarato la direttrice tecnica della Motto Donatella Lazzeri –. Le ragazze hanno dimostrato personalità e preparazione, portando in pedana esercizi di valore. Questo torneo ci conferma di essere sulla strada giusta, ma è solo l’inizio: continueremo a lavorare con costanza per crescere ancora e affrontare al meglio i prossimi impegni".