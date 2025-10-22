Ginnastica, in finale. Brugnami e Macchini

Due azzurri volano alle finali di specialità ai Mondiali di Ginnastica Artistica 2025, in corso a Jakarta. Tommaso Brugnami (in foto) e Carlo Macchini hanno conquistato l’accesso rispettivamente alla finale al volteggio e a quella alla sbarra, al termine delle qualificazioni concluse nella mattinata del 21 ottobre. Tommaso Brugnami (nato ad Ascoli Piceno nel 2006), tesserato per la Società Giovanile Ancona, abita a Monte San Vito, con la nazionale di ginnastica artistica era già stato campione del mondo giovanile di volteggio nel 2023. Carlo Macchini (anconetano, classe ’96) è invece vicecampione europeo alla sbarra nel 2023. I due ginnasti italiani hanno gareggiato lo scorso 19 ottobre insieme alla squadra nazionale maschile, ma soltanto dopo la chiusura del lungo programma di qualificazioni sono arrivati i verdetti ufficiali. Per l’Italia, i migliori piazzamenti arrivano proprio da Brugnami e Macchini, che rivedremo in pedana sabato 25 ottobre, nella seconda giornata dedicata alle finali di specialità.

Brugnami centra la finale al volteggio alla sua prima partecipazione ai Mondiali: il giovane azzurro ha chiuso al quinto posto nelle qualificazioni al volteggio, con un punteggio di 14.249, staccando così il pass alla finale a otto. Davanti a lui solo nomi di altissimo livello come il filippino Carlos Edriel Yulo, l’armeno Artur Davtyan, l’ucraino Nazar Chepurnyi e il russo Daniel Marinov, che gareggia come atleta indipendente. Brugnami ha chiuso anche il concorso generale individuale con un buon sedicesimo posto complessivo, totalizzando 13.566 punti. Un risultato incoraggiante in vista dei prossimi impegni internazionali.

Grande prova anche per Carlo Macchini, specialista della sbarra, che con un punteggio di 14.233 conquista la quarta piazza nelle qualificazioni e un posto tra i finalisti. Davanti a lui solo i giapponesi Tsunogai Tomoharu e Hashimoto Daiki, oltre al britannico Joe Fraser. Non riesce invece a centrare la finale Yumin Abbadini, che chiude la gara alla sbarra in diciannovesima posizione con 13.633 punti. Finali in programma il 25 ottobre.

Brugnami e Macchini scenderanno nuovamente in pedana sabato proprio nella giornata conclusiva.

Angelo Campioni