Ginnastica in trionfo. Pgf campione d’Italia con Matteo e Passini

Sabato sera è arrivata dalla città marchigiana di Fermo la notizia dell’affermazione del ginnasta della Palestra Ginnastica Ferrara Steven Matteo nel Campionato Italiano Gold Senior di ginnastica artistica maschile, che riporta a Ferrara uno dei titoli tricolori più importanti nel panorama degli sport individuali. La piazza d’onore è per Fabrizio Valle (Roma 70), la medaglia di bronzo per Andrea Dotti (Gymnastic Romagna Team).

Le prove del sabato valgono da qualificazione per le finali di specialità e anche la domenica mattina ha l’oro in bocca per la PGF: arrivano altri tre splendenti metalli, per completare un medagliere di primissimo piano per la storica compagine ferrarese. Si guardava con grande attesa la tavola del volteggio, dopo la prestazione maiuscola in qualifica di capitan Andrea Passini (straordinario 14,700), e i portacolori Palestrini si sono confermati: Andrea Passini è il nuovo Campione Italiano Senior di questa specialità, Steven Matteo il suo vice. Completa il podio Ernesto Iusuf Dirie dello SPES Mestre.

A distanza, di pochi minuti, sempre Passini si ripete alle parallele, andando a coronare un anno speciale dal punto di vista sportivo e umano, che lo ha visto protagonista dell’inizio di un percorso come testimonial del dono del sangue in ambito agonistico di alto livello e si completerà a breve con la laurea in Ingegneria

presso il nostro Ateneo.

Secondo è Christian Atte della Ginnastica Salerno, terzo Umberto Zurlini della

Panaro Modena. Degna di nota anche la prova di Pietro Miserti, che conquista un quinto posto al Corpo Libero e che va così a completare la soddisfazione dei tecnici Claudio Pasquali ed Emanuele Menegozzo e di tutta la società, soprattutto in vista dell’inizio della nuova stagione di Serie A1.