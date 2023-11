Ginnastica. La Biancoverde fa ancora bene

Pieno di qualificazioni per le tre atlete della Ginnastica Biancoverde, impegnate nella fase di ripescaggio nazionale alla Finale nazionale in programma a Cuneo. La ginnasta Junior 1, Tiziana Purpora, la Junior 3, Carolina Carlucci, e la Senior 2, Sofia Forino, accompagnate da Giacomo Zuffa, si uniscono ad Alessia Guicciardi e Carolina James.

Tiziana ha tenuto il primo posto al corpo libero con uno esercizio ben eseguito e, solo dopo sei turni per un totale di 98 ginnaste, ha ceduto il podio per un quarto posto ex aequo, protagonista della finale. Carolina Carlucci, premiata con il bronzo italiano alla trave, chiude col quinto posto All Around. Sofia è 15esima.