GINNASTICA: la società biancoverde è seconda nella fase interregionale. Barboni, Mingo, Frabboni, Gramolazzo e Belletti si mettono in luce

Le allieve della Ginnastica Biancoverde, Alice Barboni, Crystal Mingo, Greta Frabboni, Bianca Gramolazzo e Ilaria Belletti, accompagnate dalle allenatrici Ilaria Romeo ed Elisa Berti e supportate da Marta Campioni, ferma per un infortunio si sono ben comportate alla fase interregionale di Zona Tecnica 4 composta da Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise del campionato nazionale a squadre Allieve Gold 2 Fgi. La trave è il primo attrezzo in cui fa bene la piccola Crystal, buone tutte le prove al corpo libero con progressi nella parte artistica rispetto alle prove regionali. I volteggi di Alice e Ilaria sono tra i migliori e gran finale alle parallele, l’attrezzo che ha fatto la differenza. La squadra chiude al secondo posto con un totale di 201.400 punti. Positivi le scelte tecniche e l’affiatamento tra le ginnaste così come l’ottima collaborazione con la società Pianoro Sport Academy che ha consentito di svolgere un efficace lavoro in palestra. Ora si attende la classifica ufficiale unificata di tutte le squadre Allieve d’Italia per confermare la qualificazione alla finale nazionale di Jesolo a metà dicembre. Le atlete Junior e Senior, Carolina Carlucci, Tiziana Purpora e Sofia Forino sono in partenza per Civitavecchia dove si disputa il ripescaggio valido per la qualificazione alla finale nazionale Gold di inizio dicembre a Cuneo, per la quale sono già qualificate le campionesse regionali Carolina James e Alessia Guicciardi.