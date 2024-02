Ginnastica. L’Academy Riccione chiude la seconda prova al nono posto

La Ginnastica Riccione Academy termina al nono posto, con 148.350, la seconda prova del campionato di Serie A1 2024, quella di Ancona. Per il team allenato da Anton Stolyar qualche difficoltà in più rispetto alla prima esibizione, in cui era stato centrato un eccellente settimo posto, ma tanta determinazione e parecchie buone prove personali. Tra tutte, la super parallela di Zoja Szekely, che con 14.600 ha fatto registrare il secondo punteggio assoluto tra le 43 in gara. Nel volteggio, miglior punteggio tra le riccionesi per Rebecca Aiello (13.100), che ha primeggiato tra le atlete della Academy anche nel corpo libero (12.600, appena sopra Szekely). Nella trave, infine, molto bene Adriana Poesio (11.650). La tappa di Ancona è stata ancora una volta vinta dal Brixia, (166.400), con Civitavecchia seconda (163) e Trieste terza (154.450). Riccione, che in totale rimane settima, attende ora la terza tappa, quella di Ravenna del 7 aprile.