Ginnastica. L’argento olimpico Hernández ospite per un giorno al Palagym

Venerdì scorso la judoka argento olimpico Anaysi Hernández è stata ospite della Palestra Ginnastica Ferrara per svolgere uno stage presso il Palagym “Orlando Polmonari”. Ad accoglierla, oltre alla dirigenza societaria, il delegato Coni Ruggero Tosi, i palestrini Antonino Cairone, maestro della sezione, e Martina Cairone, azzurra di Judo-Kata, e una delegazione della Format guidata dal maestro Alessandro Grande. Questo ha dato modo di scambiare alcune battute sulla storia dell’atleta cubana, dall’infanzia al successo olimpico, dal trasferimento in Italia alla recente esperienza in Ucraina, con Tosi che ha sottolineato come sentire dalla viva voce i racconti di questi interpreti dello sport mondiale rappresenti sempre una grande emozione, che spesso sfocia nella commozione, soprattutto quando prende il sopravvento il lato umano. Classe 1981, Anaysi ha vinto la medaglia d’argento a Pechino 2008 (pesi medi -70kg), alla sue seconda partecipazione ai Giochi. Si è trattata di una grande conclusione per una lunga carriera agonistica che l’aveva già vista conquistare per Cuba il Bronzo Mondiale (nel 2001 a Monaco di Baviera) e due titoli continentali. Dopo l’Olimpiade e aver sposato il pugliese Antonio Cifarelli, nel 2009 è arrivata in Italia, ad Altamura, e qua ha iniziato a dedicarsi all’insegnamento dell’arte marziale giapponese ai più piccoli, gareggiando ancora una volta, nel 2016 e questa volta da cittadina italiana, conquistando il 3° posto ai campionati nazionali.