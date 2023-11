Ginnastica L’attesissimo ritorno del Grand Prix

La grande ginnastica torna a Modena a distanza di dieci anni, e lo fa con l’attesissimo Bper Grand Prix 2023, che il 25 novembre prossimo riporta sotto la Ghirlandina una delle manifestazioni più attese e più spettacolari del panorama sportivo italiano, dieci anni dopo l’edizione numero ventidue che fu ospitata ancora al PalaPanini, nel quadro delle manifestazioni sportive organizzate per Modena Città Europea dello sport 2013.

Dopo l’entusiasmante edizione del trentennale dell’anno scorso alla E-Works Arena di Busto Arsizio, il Grand Prix torna a Modena sulle ali dell’entusiasmo sollevato dalla ginnastica italiana, la cui Federazione ha centrato un incredibile record ai recenti Mondiali di Anversa in Belgio, conquistando 17 pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 su 17 disponibili, un record incredibili che non ha precedenti non solo nello sport italiano, ma anche a livello mondiale. Una manifestazione unica nel suo genere, che si dimostra ogni anno uno degli appuntamenti più attesi, nel corso del quale tutti gli appassionati del mondo della ginnastica potranno ammirare i propri beniamini: sabato 25 novembre 2023, alle ore 15.30 al PalaPanini di Modena, i protagonisti e le protagoniste della ginnastica artistica, ritmica, aerobica e acrobatica scenderanno in pedana per dare vita a uno spettacolo imperdibile, e Modena potrà applaudirli tutti in un’atmosfera che mixa alla perfezione competizione e spettacolo, agonismo e armonia. Ieri in una sala di Rappresentanza del Comune di Modena insolitamente piena di addetti ai lavori, cosa insolita per una conferenza di presentazione, ma che testimonia l’attesa per l’evento, la manifestazione è stata presentata alle Autorità ed ai media: "Si tratta di un evento di grande livello – commenta l’assessora allo Sport del Comune di Modena, Grazia Baracchi – che tiene insieme sport e agonismo, ma anche festa e spettacolo. Per questi motivi l’amministrazione comunale ha messo volentieri a disposizione il PalaPanini, che rappresenterà uno scenario di valore." Le fa eco Giammaria Manghi, Capo della Segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia Romagna, che ha fortemente voluto l’evento: "Anche quest’anno la Regione Emilia-Romagna ha sostenuto un cartellone di eventi sportivi di grande rilievo agonistico e richiamo internazionale, coinvolgendo tutte le discipline, comprese quelle paralimpiche. E di questo cartellone il Grand Prix rappresenta uno degli appuntamenti più spettacolari e significativi". Giustamente soddisfatto dell’interesse Gherardo Tecchi, presidente Federazione Ginnastica d’Italia: "Tutti i protagonisti li avremo al Bper Banca Gran di Prix che comprende quasi tutto il nostro mondo: aerobica, acrobatica, artistica, ritmica e ginnastica per tutti. Grazie alla Panaro, in Emilia Romagna ci sentiamo a casa, perché abbiamo obiettivi comuni, sia per l’agonismo, sia per la parte sociale che è importante quanto quella competitiva".

Sono quindi seguiti gli interventi di Roberto Lamborghini, presidente Comitato Organizzatore, Massimo Anglani, Presidente Panaro Modena ASD, e Cristian Berselli, che hanno illustrato le ragioni per le quali Modena il 25 Novembre sarà la capitale italiana della Ginnastica, e due atleti della Nazionale, la modenese Elisa Iorio, e Yumin Abbadini, a cui è seguita l’illustrazione del programma che si aprirà alle 15.30 con l’esibizione degli atleti della Panaro, a cui seguirà la gara vera e propria, una sfida Italia e Resto del Mondo, a cui prenderanno parte, oltre agli atleti della Nazionale Italiana, alcuni prestigiosi atleti stranieri, reduci dai Mondiali in Belgio, ed il prestigioso Galà. Sono già stati venduti mille biglietti, ma si punta, come tradizione, al tutto esaurito: i biglietti di trovano sul circuito di Ticketone.