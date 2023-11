Ginnastica. Levantesi della Virtus Pasqualetti a Modena per il Grand Prix Matteo Levantesi, ginnasta della Virtus Pasqualetti Macerata, ha partecipato al Bper Banca Grand Prix, con l'Italia che ha trionfato 5-2. 60 secondi di ovazione per ricordare Giulia Cecchettin e per dire "stop" alla violenza di genere.