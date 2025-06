Ginnastica Macerata brilla ai Tricolori di aerobica con due podi

Sono saliti per due volte sul podio gli atleti della Ginnastica Macerata a Gorle (Bergamo) ai Tricolori di aerobica. Secondo posto per il Trio senior composto da Arianna Ciurlanti, Guenda Cherubini e Matilde Miceli; terzo per il Gruppo Senior formato da Arianna Ciurlanti, Guenda Cherubini, Matilde Miceli, Margherita Paolucci e Francesco Sebastio. Buon ottimo posto per il Trio Junior B formato da Margherita Paolucci, Ginevra Evangelista e Alessia Moroni. Si segnala anche il 2° posto nell’Individuale maschile di Sebastio, in prestito dal Francavilla, che quest’anno si è allenato con la società maceratese e continuerà a farlo anche nella prossima stagione, essendo iscritto alla Facoltà di economia dell’ateneo di Macerata. La nota negativa è stata l’impossibilità di Arianna Ciurlanti, detentrice del titolo, di difenderlo per un infortunio al piede che l’ha portata a rinunciare per non compromettere gli esercizi che la vedevano in gara con gli altri compagni. La competizione ha visto sfidarsi i migliori atleti in campo nazionale, dato che la partecipazione era riservata ai ginnasti che nel Campionato Italiano si sono classificati nelle prime 12 posizioni per la categoria Senior e ai primi 4 classificati per la categoria Junior B, per ciascuna specialità. Sabato 21 giugno al Fontescodella ci sarà alle 21 il saggio di fine anno della Ginnastica Macerata.