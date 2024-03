Ginnastica Macerata protagonista a Fermo. Aerobica, un ricco bottino ai campionati regionali

Il campionato regionale di aerobica è stato ricco di soddisfazioni per la Ginnastica Macerata che ha schierato 53 ginnaste a Fermo nelle varie categorie. Guenda Cherubini si è classificata prima nell’individuale della categoria Junior B; seconda Matilde Miceli, quinta Margherita Paolucci, sesta Benedetta Pierluigi e decima la debuttante Linda Papetti. Primo gradino del podio per Cherubini, Paolucci e Pierluigi nel Trio; primo posto nel Gruppo per Cherubini, Evangelista, Miceli, Paolucci e Pierluigi. Passiamo alla categoria Senior dove ha trionfato il Trio formato da Francesco Blasi, Cherubini e Arianna Ciurlanti; nell’individuale successo di Blasi. Nella categoria junior A1 è salito sul gradino più alto del podio il Trio formato da Ginevra Evangelista, Alessia Moroni e Anna Pinzi. Quarto posto per il Trio composto da Anna Bisconti, Angelica Garbuglia e Matilde Ottaviani. Secondo il Gruppo con Bisconti, Garbuglia, Ottaviani, Moroni e Pinzi; nell’individuale secondo posto per Garbuglia; l’infortunata Ottaviani ha presentato comunque l’esercizio penalizzato a causa dell’infortunio. Tutto maceratese il podio nella categoria Junior A2: prima Bisconti, seconda Evangelista e terza Pinzi a pari merito con Moroni. Nella categoria Allieve A3, medaglia d’oro nella specialità individuale e trio per Norah Leoperdi; oro per Diana Marchetti (Allieva A2) nell’individuale, nella coppia e nel trio; Beatrice Ortenzi (Allieva A3) ha vinto il bronzo nell’individuale, l’oro in coppia e l’oro in trio. Alla prima gara si sono classificate seconde Angelica Grioli, Mia Mengoni ed Elena Tacconi. Nella categoria Allieve A1 debutto vincente per Benedetta Foglia nell’individuale, l’esordiente Roberta Fabiani è arrivata terza nell’individuale.

Passiamo al campionato regionale Aerostart. Primo il Gruppo formato da Veronica Bonaduce, Anna Cera, Margherita Piangiarelli, Zoe Favonio Pigliapochi nella categoria allieve. Junior A Gruppo: prime Giulia Ferrini, Iolanda Francia e Noemi Leka; quarto il gruppo composto da Teresa Ballesi, Chiara e Beatrice Cirilli, Martina Ylenia Garcia Suarez. Junior B Gruppo: primo Serena e Teresa Focacci, Vanessa Mora. Nel campionato regionale Silver Eccellenza seconda Caterina Lazzarini nell’individuale allieve. Prima Marta Galletta nell’individuale Junior A. Nella Coppa junior A prima Michela Del Gobbo e Valentina Zuzolo. Nel Trio junior A primo posto per Sofia Ferranti, Galletta e Victoria Marinelli; secondo posto per Sara Borraccini, Beatrice Magnaterra e Dumeshi Yatigala. Il gruppo junior A primo classificato con Del Gobbo, Ferranti, Galletta, Marinelli, Zuzolo. Nel gruppo Junior B: primo Aurora Carletti, Lilù Lucifero, Greta Micati, Camilla Pietrani, Camilla Prosperi. Secondo classificato Alice Arzeni, Beatrice Iacobone, Camilla Menghi, Giulia e Luna Porfiri.

Soddisfatti i tecnici Arianna Ciucci, Ludovico Vallasciani e Sarah Ferragina per i risultati frutto di un duro lavoro, la preparazione continua in vista dell’interregionale a Pomigliano d’Arco dal 12 al 14 aprile. La società maceratese ringrazia lo sponsor primario Gruppo Dinamica Spurghi, partner da tre anni, ed i nuovi Dental Tech3D – Associati Fisiomed.