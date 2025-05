Ginnastica Macerata trionfa al campionato nazionale di Aerobica con 11 medaglie

Tre titoli Italiani, quattro medaglie d’argento e altrettante di bronzo sono il bottino della Ginnastica Macerata al campionato nazionale di Aerobica che si è disputato a Porto Sant’Elpidio. Iniziando dalla categoria allievi si sono piazzate quarte Angelica Grioli, Mia Mengoni, Elena Tacconi nella specialità Trio; nella specialità Gruppo quarto posto per Benedetta Foglia, Anita Francia, Grioli, Mengoni e Tacconi; da segnalare la buona prova nell’individuale di Elena Staffolani al primo anno di gare. Meritatissima medaglia d’argento per Diana Marchetti nell’individuale categoria A3.

Passiamo alla categoria Junior A. Norah Leoperdi si laurea campionessa italiana Junior A1 nell’individuale; quarta Matilde Ottaviani nell’individuale Junior A2 e ottava Anna Bisconti nell’individuale A2. Argento per il Trio composto da Bisconti, Anna Pinzi e Angelica Garbuglia; bronzo per il Trio formato da Ottaviani, Leoperdi e Marchetti. Terzo gradino del podio per il Gruppo formato da Beatrice Ortenzi, Garbuglia, Bisconti, Ottaviani e Pinzi. Passiamo alla categoria Junior B. Nell’individuale argento per Matilde Miceli; bronzo per Margherita Paolucci; ottava Ginevra Evangelista e nona Alessia Moroni. Medaglia d’oro per il Trio Junior B: Evangelista, Moroni, Paolucci.

Ecco la categoria Senior. Oro per Arianna Ciurlanti nell’individuale a pari merito con Sara Cutini dell’Artistica Porto Sant’Elpidio. È un bel momento per Ciurlanti che poco tempo prima si era classificata quarta a Tokyo nella Suzuki World Cup dove ha rappresentato l’Italia. Ottimo piazzamento per Guenda Cherubini che seppur infortunata ha dato il meglio di se stessa. Secondo gradino del podio per il Trio Senior: Ciurlanti, Cherubini, Miceli. Bronzo per il Gruppo Senior: Ciurlanti, Cherubini, Miceli, Paolucci e Francesco Sebastio, quest’ultimo si allena a Macerata ed è in prestito dal Francavilla, inoltre è campione italiano nell’individuale.

Dal campionato italiano la Ginnastica Macerata, con la direzione tecnica di Arianna Ciucci ed il supporto di Sarah Ferragina e Ludovico Vallasciani, ha raccolto molti risultati positivi. Adesso la società è al lavoro per le gare del settore Silver in programma il 24 e 25 maggio a Genova.