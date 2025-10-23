Ginnastica Nella palestra di via Bordigona. Artistica Apuana, al via i nuovi corsi di Stefania e Jessica

Sono ripresi il mese scorso i corsi di ginnastica artistica organizzati nella sua sede di via Bordigona a Massa dall’Asd Artistica Apuana a partire dai 4 anni d’età. La società massese è ripartita di slancio dopo una stagione molto positiva che si era conclusa nel migliore dei modi col successo del saggio a tema “inside out“ dello scorso luglio. L’anno appena passato è stato per le insegnanti dell’Artistica Apuana un anno di riprova anche per quello che riguarda la disputa delle gare che era sempre avvenuta regolarmente prima del Covid ma che dopo si era fermata costringendo a ricreare un gruppo in grado di parteciparvi. Le due storiche insegnanti sono Stefania, laureata Isef e istruttrice di ginnastica artistica dal 1980, e Jessica, tecnico della Federazione Ginnastica Italia (Fgi), che lavorano insieme ormai da 20 anni. Le loro ginnaste sono state premiate da buoni risultati e dalla conquista di vari podi nelle gare disputate in Toscana nei mesi di febbraio e maggio. Nel conto c’è da mettere anche la gara nazionale di giugno che le ha portate a competere fino a Cesenatico.