Ginnastica, oggi l’evento. Il ritorno del Grand Prix dieci anni dopo

Finalmente l’attesa è finita, ed oggi alle 16 precise, ma sarà possibile ammirare gli atleti che effettueranno l’ultimo riscaldamento sul campo di gara già un po’ prima, si aprirà il sipario sul BPER Banca Grand Prix di Ginnastica, che torna al PalaPanini di Modena dopo 10 anni: si tratta di una manifestazione unica nel suo genere, in grado di unire una parte di spettacolo, con il Galà, e una parte competitiva con una sfida a livello internazionale che vedrà da un lato il ’Team Italia’ e dall’altro il ’Team Resto d’Europa’.

Le stelle della ginnastica artistica, ritmica, aerobica e acrobatica scenderanno in pedana per animare un evento imperdibile per gli appassionati, che potranno applaudire tanti protagonisti del panorama italiano ed internazionale. Nel corso dell’evento saranno dedicati alcuni momenti alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, tema purtroppo di grandissima attualità.

Tra le varie esibizioni, il gruppo GpT della Petrarca Arezzo 1877 eseguirà una routine contro la violenza al femminile, prima dell’intervento di Daria Braga, direttrice Laureus Italia Onlus, fondazione internazionale attiva a supporto di minori: per questo tutti gli atleti protagonisti del BPER Banca Grand Prix saliranno in pedana con un segno rosso sul viso.

Nella parte di gala sarà possibile vedere un’interpretazione spettacolare di diverse, mentre nella gara vi sarà una sfida in sette gare tra Italia ed Europa: concluderanno il programma le Premiazioni.