Ginnastica Ottimi riscontri per le ragazze di Tiziana Venè, Francesca Biagini ed Elena Conserva. Pioggia di medaglie per il Cgrs . Bonuccelli vince l’oro, Belli il bronzo

Le atlete del Centro Ginnastica Ritmico Sportiva Massa hanno avuto ottimi riscontri dalla prima uscita stagionale di Rosignano. Le allieve di seconda fascia Aleesya Bonuccelli e Matilde Belli sono entrambe salite sul podio. Aleesya ha stregato la giuria con le sue esecuzioni con cerchio e palla vincendo la medaglia d’oro mentre Matilde ha conquistato il bronzo con una buona prova alla fune e qualche errore al cerchio. Sempre nella categoria LD ha concluso ai piedi del podio la brava Sofia Bertilorenzi arrivata quarta.

A Rosignano è scesa in pedana anche la veterana Rebecca Toppetti, ginnasta ormai riconosciuta a livello nazionale, che nella prima prova del Campionato Regionale Individuale Gold di Specialità categoria Senior 2 ha conquistato il pass per l’interregionale di Roma. Nella capitale, a confronto con ginnaste di altissimo livello, si è esibita con palla e nastro ben figurando ma non riuscendo probabilmente ad accedere alla fase nazionale. Le tecniche Tiziana Venè, Francesca Biagini ed Elena Conserva sono entusiaste dei progressi delle loro ginnaste.

La società massese, nel cui staff è entrata anche Francesca Santangelo, organizza corsi di base (mercoledì e venerdì) alla palestra della scuola Bertagnini per bambine dai 3 anni e mezzo di età fino ai 6 anni (primo corso), dai 7 ai 10 (secondo corso) e dagli 11 anni in poi (terzo corso). Si possono prendere contatti con Tiziana (349 41.45.209), Francesca (347 32.79.48) o le pagine Facebook (Ginnastica Ritmica Sportiva Massa) e Instagram (ritmicasportivamassa).