Ginnastica, ottimi risultati al campionato Gold. La Falciai in evidenza con Berti e Massai

Brillano le ragazze della Ginnastica Falciai al campionato Gold allieve di ginnastica ritmica che si è tenuto a Cervia. La società aretina era presente con due atlete, Maria Vittoria Berti e Marta Massai. Le due giovani ginnaste si erano guadagnate la partecipazione grazie alla conquista del titolo interregionale per Berti e il quinto posto per Massai. In un contesto tanto prestigioso si sono distinte in pedana grazie alle loro performance: Maria Vittoria Berti è rientrata nella finalissima in cui è risultata la settima ginnasta d’Italia. Marta Massai, alla sua prima esperienza assoluta in un campionato individuale nazionale, ha ottenuto un ottimo piazzamento. In Romagna al loro fianco erano presenti Cristina Cammelli, che insieme a Natalya Izieva e Monica Del Bolgia, segue le ragazze della Falciai. "Con questo campionato si conclude la serie di finali nazionali a cui abbiamo partecipato - commenta Michela Domini, tecnica coordinatrice del settore Gold - Marta e Maria Vittoria sono state bravissime, da elogiare la loro dedizione che le ha portate a migliorarsi moltissimo. Adesso le ginnaste inizieranno la preparazione ai campionati di serie B e C insieme alle compagne e tra poco potremo avere il piacere di vederle esibirsi nella nostra Festa degli auguri, il 17 dicembre al palasport Mario D’Agata".