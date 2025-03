Ginnastica. Pgf a tutta nelle gare regionali: in Romagna arrivano prestazioni brillanti

Nel capoluogo romagnolo, domenica scorsa spazio alla prima prova regionale Allievi di ginnastica artistica maschile, con una nutrita pattuglia palestrina impegnata, sia nella prova Gold che in quella Silver. Iniziando dalla Gold, andiamo a scoprire i risultati: negli allievi 1 vince Marius Manole, medaglia di bronzo per Sebastian Moisei e 5° piazza per Matteo Gessi; negli allievi 2 argento per Mattia Massarenti; negli allievi 3 è “podio Pgf” con oro a Matteo Ticcò, piazza d’onore per Jose Alberto Brina Kiokia e bronzo per Kevin Rimessi; negli allievi 4 vince Federico Fogli; negli allievi 6 dove centrano la doppietta Andrea Bertasi, primo, seguito a ruota da Francesco Bertarelli. Durante la mattinata la prova dedicata ai Silver, con la doppia vittoria, tra gli allievi 3 con Mattia Rizzieri, tra gli allievi 4 con Elia Tani, subito seguito sul podio da Edoardo Corrain. Benissimo anche le prove di Nicolò Alberghini,8° tra gli A2, e Rafael Cirrincione, 6° tra gli A3. Una prova che regala dunque grande soddisfazione a tutto il pool dei tecnici composto da Claudio Pasquali, Emanuele Menegozzo, Lorenza Lorja, Martina Ardizzoni e Simona Patrizi.

E’ iniziato domenica a Cesena il campionato regionale individuale Gold allieve, dove ben figura Anna Tosi, che chiude 14° al volteggio. Nello stesso palazzetto, al sabato, la prima prova del regionale a squadre Silver Eccellenza, con un buon 4° posto per la Pgf. Prova di sostanza per la squadra ferrarese, portata in gara da Loriana Ferrari, che chiude a meno di un punto dal podio con Maria Panato, Gaia Sacchi, Camilla Vassalli e Vittoria Valdinoci.