Ginnastica. Pgf, quanti esordi. Ventiquattro ragazze vanno ai regionali

Per la Palestra Ginnastica Ferrara, la prima prova regionale del Campionato Individuale Silver svoltasi domenica a Ravenna, è l’occasione per l’esordio in gara delle ginnaste provenienti dai gruppi di

avviamento e per alcune già inserite nella sezione agonistica, un momento formativo molto importante per le ragazze seguite da Laura Lolli, Francesco Bianchini e Chiara Torlo, che andiamo a conoscere suddivise per

categoria di età. Attenzione, sono ben 24, un numero eccezionale. E arriva anche una medaglia d’argento.

LA AVANZATO

Allieve 1: Amelia Grillo, Amelie Chinaglia;

LA BASE

Allieve 1: Sofia Antenucci;

Allieve 2: Celeste Zampollo, Gemma Deidda Gagliardo, Adele Tilli

Allieve 3: Noemi Rossi, Marta Ferri, Ludovica Tagliati, Camilla Antenucci, Alba Penzo, Angelica Spreafico,

Anna Cocciolo, Greta Scardovi, Simona Butuceanu, Emma Brunelli, Clara Comparone

Allieve 4: Irene Incandela, che conquista una bellissima medaglia d’argento, Anna Simani, Teresa Romeo,

Maria Giorgia Marescotti, Serena Fantinati, Angelica Di Liddo, Maya Moretti.

Tra le mura del Palagym “Orlando Polmonari” ci si emoziona per questi piccoli passi e intanto è già

febbrile l’attesa per la seconda prova del campionato di Serie A1 di ginnastica artistica maschile, sabato prossimo ad Ancona.