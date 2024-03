Ginnastica. Pole Dance Experience. Doppio oro al ’Born to Fly’

Dopo i successi di un 2023 da record (vittoria della Coppa Italia a Cesenatico, del titolo italiano ad Ancona e di quello Mondiale a Bologna), anche il 2024 delle ragazze della Pole Dance Experience di Carpi è cominciato col piede giusto. La formazione guidata dalla coach Barbara Malta è stata protagonista nel ’Born to fly Aerial Competition’, la gara di tessuti e cerchio aereo che si è svolta nell’omonima scuola di Strada Statale Romana Nord a Carpi gestita da Alexandra Goldoni.

Una competizione che ha richiamato oltre un centinaio di atlete delle specialità ’Pole & Aerial sport’ provenienti da tutta Italia e in cui la Pole Dance Experience ha fatto la parte del leone con due medaglie d’oro e l’ottima prova nella gara a squadre. Nel singolo ’cerchio aereo’ categoria Intermedio Under 18 non ha avuto rivali Linda Loschi, che ha conquistato l’oro con una gara perfetta, fluida sia nella parte ballata che in quella a terra, confermando di essere al top nella sua disciplina. Un successo bissato nel duo di cerchio (categoria unica con adulti e ragazze) dalle compagne di squadra Amelia Fava e Vittoria Cavaletti, protagoniste di una performance con voti altissimi. L’ottima spedizione è stata poi completata dalla prova del gruppo al completo composto, oltre che dalle 3 del singolo, anche da Viola Malavasi, Perla Righi, Greta Martello e Matilda Bassoli che è arrivato a un passo dal podio sempre nel cerchio aereo. Un’ottima prova generale per la società carpigiana in vista dei Campionati Regionali del 20 e 21 aprile a Bologna, mentre la scelta da parte della Csen (la federazione organizzatrice) di fissare gli Italiani il 15 giugno a Roma, in concomitanza con gli esami di terza media, quasi certamente porterà l’impossibilità per le ragazze di coach Malta di partecipare alla rassegna tricolore.

Davide Setti