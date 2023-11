Ginnastica. Prove positive per i ragazzi della Palestra Ginnastica Ferrara

Exploit nelle Marche dei giovanissimi Allievi della Gold 3 di Ginnastica Artistica maschile della

Pgf, che dopo una prova completa a tutti gli attrezzi, si aggiudicano un brillante argento nel campionato nazionale a squadre. Prestazione da incorniciare quindi per Josè Alberto Brina Kiokia, Ettore Malacarne e Matteo Ticcò, diretti in questa prova tricolore da Claudio Pasquali e Lorenza Lorja. In gara anche una squadra GOLD 2, dai quali arriva il 26° posto nazionale, dimostrando buoni miglioramenti per questo gruppo, composto da Marcello Bernardi, Federico Fogli, Edoardo Gessi e Kevin Rimessi.