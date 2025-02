Ginnastica ritmica. Cervia, esordio da sogno in A1: verso la final six scudetto

È stato da sogno il debutto della Cervia Ginnastica e Sport nel campionato a squadre di serie A1 di ginnastica ritmica. Le cervesi hanno chiuso al sesto posto nella classifica generale, posizione che permetterebbe non solo di salvarsi, ma addirittura di partecipare alla final six scudetto. Ovviamente l’obiettivo è evitare gli ultimi tre posti ovvero la retrocessione diretta e da quanto si è visto a Chieti, Cervia ha mostrato di poter competere ai massimi livelli. Il punteggio complessivo ottenuto è stato di 103,700 (con 19 punti speciali) frutto dei 24,800 punti di Nicole Gramellini al cerchio, dei 25,567 di Margherita Fucci alla palla, dei 28,933 di Anastasiia Ikan alle clavette e dei 24,400 di Caterina Maltoni al nastro. Non ha preso parte al primo appuntamento del campionato italiano Martina Reggiani.

"Sono davvero orgogliosa delle ragazze – spiega spiega Simona Ravaioli, allenatrice delle cervesi insieme a Yana Siniel Nikova e Natalia Putko – perché sono state bravissime e molto attente con gli attrezzi, considerando le difficoltà legate al nuovo codice riguardante la composizione degli esercizi che è entrato in vigore dopo le Olimpiadi. L’emozione l’hanno sentita, ma quando siamo andate al palasport per fare le ultime prove e quando hanno atteso che terminasse la serie A2 vedendo gli spalti che si stavano riempiendo, si sono caricate e hanno pensato soltanto a fare del loro meglio. Si sono godute il momento e questa è stata la loro forza. Brava anche Ikan: rispetto alle straniere delle altre squadre che hanno fatto la differenza, lei si è messa al servizio della squadra. Abbiamo ottenuto un sesto posto frutto della forza del gruppo, ma bisogna dimenticarlo, perché ci sarà da allenarsi per arrivare pronti alla prossima gara". La seconda tappa del campionato italiano sarà a Forli il 15-16 marzo poi ci sarà quella conclusiva ad Ancona il 12-13 aprile. Le prime sei classificate, sommando i punteggi delle tre gare, accederanno alle Final Six di Torino del 17-18 maggio, le ultime tre retrocederanno e le altre termineranno la stagione.

La classifica dopo la prima tappa: 1) Motto Viareggio 110,484; 2) Udinese 109,034; 3) Forza e Coraggio Milano 106,868; 4) Chieti 106,650; 5) Desio 105,799; 6) Cervia Ginnastica e Sport 103,700; 7) Fabriano 101,516; 8) Opera Roma 100,467; 9) Polimnia Ritmica Romana 100,349; 10) Eurogymnica Torino 99,400; 11) Terranuova 99,150; 12) Varese 97,033.

Luca Del Favero