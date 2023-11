Ginnastica ritmica. Chiara Badii campionessa italiana. A medaglie altre atlete della Motto

Un titolo italiano, due medaglie e buoni piazzamenti. Al campionato individuale nazionale JuniorSenior di ginnastica ritmica a Foligno, la Motto si conferma la società più titolata a livello nazionale con ben 9 atlete complessivamente in pedana.

Tra le Senior, è Chiara Badii a laurearsi campionessa italiana: la ginnasta classe 2007 trionfa al primo anno nella nuova categoria. Un titolo meritato, che la ripaga dello sforzo per tornare a esprimersi al meglio dopo il serio infortunio che l’aveva costretta a un lungo stop. Il lavoro svolto con lo staff della Motto (la direttrice tecnica Donatella Lazzeri, le allenatrici Francesca Cupisti e Silvia Nicolini e l’insegnante di danza Beatrice Paoleschi) è stato determinante.

Sul podio anche Juna Campomagnani, terza con 115.250 punti. Sempre tra le Senior, Arianna Musetti rimane fuori dalla finale per un soffio. In gara pure Isabel Puccinelli e Sofia Ponticelli.

Continua a collezionare medaglie Chiara Puosi, che tra le Junior 3 ottiene un ottimo argento, sfiorando l’ottavo titolo italiano consecutivo. Nella stessa categoria, Martina Bonuccelli va vicina alla qualificazione alla finale e chiude al nono posto. Si trattava per lei della prima esperienza in un campionato nazionale, come per Viola Pannacci. Non lontana dalle medaglie Junior 2 Ester Lena e Viola Picchi, reduce da un fastidioso infortunio.