Ginnastica ritmica. Cinque ori tricolori per Gym Star. Il team brilla agli assoluti "Aics»

Ben cinque titoli tricolori ai campionati italiani "Aics" di ginnastica ritmica, che si sono svolti in Piemonte, a Biella, conquistato dalle ragazze capannoresi della Gym Star. Una gran bella soddisfazione per il club della Piana e per il suo staff tecnico, oltreché, naturalmente, per atlete e famiglie.

Vantano il titolo di campionesse italiane "Aics" 2025: Arianna Bertolucci al nastro (categoria "Seniores"), Linda Sani al nastro ("Juniores"), Sofia Frediani alla palla ("Allieve"), Rebecca Seghetti alle clavette ("Seniores") e Sofia Pierini al cerchio ("Allieve").

Ammirevole, inoltre, la quantità di argenti conquistati dalla delegazione capannorese, ben nove volte sul secondo gradino del podio con: Luna Cristofani che se ne aggiudica ben due, al cerchio e alle clavette; poi: Arianna Bertolucci (clavette), Agnese D’Olivo (clavette), Angelica Caselli al cerchio ("Esordienti"), Sofia Frediani al corpo libero ("Allieve"), Alessia Tomei alla palla ("Allieve"), Marta Pera al cerchio ("Juniores"); oltre alla coppia al cerchio, composta da Michela Lucia Trombetta e Cecilia Pesciaroli ("Allieve").

Prestigioso anche il bottino guadagnato per i piazzamenti al terzo posto, con otto medaglie di bronzo, grazie a: Valeria Gaggini (doppio podio alla palla e a alle clavette fra le "Seniores"); Agnese De Luca (doppio podio alle clavette e al cerchio fra le "Juniores"); Beatrice Grazioli al cerchio ("Esordienti"), Linda Sani al cerchio ("Juniores"), Rebecca Seghetti al cerchio ("Seniores"), Giada Cicerchia al cerchio ("Allieve").

Hanno partecipato inoltre: Sophia Pierini, Adele Casadidio, Angelica D’Alterio, Aurora Morganti, Sonia Massa al cerchio; Teresa Fabbri, Angelica Caselli. Settimo posto collettivo al corpo libero per il team composto da: Giulia Del Bianco, Viola Vignolo, Camilla Garlaschelli, Mia Pollastrini, Adele Casadidio, Aurora Perondi, Cecilia Pesciaroli, Viola Vignolo, Michela Trombetta, Giulia Del Bianco.

Mas. Stef.