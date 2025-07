Ginnastica ritmica. Civitanovesi da applausi

Hanno riservato soddisfazioni alla Ginnastica Civitanova i campionati nazionali Silver della Federazione ginnastica nella sezione Ritmica, campionato nazionale di serie D LC – GR. La società civitanovese ha ottenuto il primo posto con la squadra composta da Martina Angelelli, Giulia Borracci, Alessia Grassetti ed Elisa Tramannoni; nel campionato nazionale di insieme LC2 GR - Categoria Open la coppia formata da Martina Angelelli e Alessia Grassetti si è aggiudicata il secondo posto. Ottimi risultati nelle gare individuali: nella gara LD categoria s1 Elisa Tramannoni è entrata in finale fra le migliori 10 negli esercizi con cerchio e clavette, ottenendo il primo posto alle clavette. Nella gara individuale LD Categoria j1 Arina Shymconak è risultata fra le dieci migliori con le clavette; buoni risultati anche per Giulia Scocco Flori. La kermesse di Rimini è stata l’occasione per far maturare la prima esperienza ad alcune atlete più piccole: nel campionato di serie D LB GR la squadra composta da Amanda Rinaldoni, Eva Saipova e Lucia Salvatelli è entrata fra le 20 finaliste su 120 squadre, piazzandosi al 16° posto, risultato conseguito con una gara composta da due esercizi, uno a corpo libero ed un altro con i cerchi. Soprattutto quest’ultimo è stato determinante per raggiungere l’obiettivo, nessuna atleta ha mai perso il cerchio. Nella gara individuale LB1 categoria a1 l’esordiente Eva Saipova è entrata nella finale delle migliori dieci nell’esercizio al cerchio. Questi risultati hanno dato un’enorme soddisfazione ai tecnici Anna Chebanova (tecnico regionale e giudice Fgi), Alessia Grassetti (tecnico societario e atleta) e Sara Piampiani (tecnico societario), tanto più che proprio quest’anno ricorre il quindicesimo "compleanno" della società civitanovese.